Kotimaa

Tänään vielä poutaa – keskiviikkona sää lauhtuu ja muuttuu sateiseksi

Muuten sää on poutaista ja maan eteläosassa pilvipeite rakoilee. Illalla kaakkoistuuli voimistuu ja lounaasta saapuu maan länsiosaan vesisateita. Yöllä sateet leviävät pohjoiseen ja muuttuvat lumisateiksi.Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 0 - 6, astetta muualla maassa on pakkasta 0 - 7 astetta. Lapissa pakkasta on 7 – 15 astetta, Käsivarressa on pakkasta paikoin 20 astetta.Keskiviikkona Suomeen virtaa lauhaa ilmaa etelästä. Sää on sateista. Etelä- ja keskiosassa sekä Oulun seudulla tulee vettä tai tihkua, muualla maan pohjoisosassa räntää tai lunta.Päivälämpötila vaihtelee etelärannikon yli 5 asteesta Etelä-Lapin nollaan, Pohjois-Lapissa pakkasta on vajaat 10 astetta.Torstaina myrskymatalapaine liikkuu Pohjanlahden yli pohjoiseen. Sää on lauhaa ja maan länsi- ja pohjoisosassa sateista, Lapissa sade tulee pääosin lumena. Perjantaiyönä länsirannikolla sekä Pohjanmaalla esiintyy myrskypuuskia.Lämpötila kohoaa etelärannikolla jopa yli 10 asteeseen, Etelä-Lapissakin suojan puolelle. Pohjois-Lapissa on muutama pakkasaste.