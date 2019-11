Pentti Linkola tyrmää tyttöjen koulutuksen ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi – fanittaa silti Greta Thunbergiä: ”Suurenmoinen tyttö”

Kotimaa

Pentti Linkola tyrmää tyttöjen koulutuksen ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi – fanittaa silti Greta Thunbergiä

Koulutettuina he alkavat lentää ympäri maailmaa ja kulutus kasvaa 5–10-kertaiseksi.

Linkola tyrmää: ”Savimajoissaan afrikkalaistytöt kuluttavat vähemmän”





Professori: Kenelläkään ei ole toista suurempaa oikeutta kuluttaa