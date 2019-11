Lappilan kyläbaarin oven yläpuolelle ilmestynyt natsien iskulause herättää hämmennystä – ”Se on miten kukakin asian näkee”

Kotimaa

Lappilan kyläbaarin oven yläpuolelle ilmestynyt natsien iskulause herättää hämmennystä – ”Se on miten kukakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Ei häiritse ollenkaan”

Kärkölässä Lappilan kylässä sijaitsevan Tankki-baarin oven yläpuolelle ilmestyi hiljattain huomiota herättävä kyltti. Baarin varsinaisen nimikyltin yläpuolelle on kiinnitetty pienoisversio Puolassa sijaitsevan Auschwitzin keskitysleirin portin ”Arbeit macht frei”-kyltistä.Saksankielinen fraasi tarkoittaa suomeksi ”työ vapauttaa”, ja nykyään se tunnetaan ennen kaikkea Saksan natsivallan aikaisena iskulauseena. Lause herättää monien mielessä synkkiä kaikuja, sillä natsien on arvioitu surmanneen leireillä järjestelmällisesti miljoonia juutalaisia sekä muihin vähemmistöryhmiin kuuluneita ihmisiä.Tankki-baarin kyltistä ensimmäisenä uutisoineen Seutu4 https://www.seutuneloset.fi/uutiset/art2579350#cxrecs_s -paikallislehden mukaan kyltti on herättänyt ohikulkijoissa sekä ihmetystä että närkästystä. Baarin ja kiinteistön omistaja Juha Koskinen https://www.is.fi/haku/?query=juha+koskinen kertoo IS:lle ruuvanneensa kyltin paikoilleen suunnilleen pari kuukautta sitten.– Se nyt on laitettu sinne, mitäs siitä sen enempää, perustelee Koskinen kylttiä IS:lle.Koskinen kertoo saaneensa henkilökohtaisesti vain yhden negatiivisen palautteen, joka tuli hänelle kirjeen muodossa.– Siinä sanottiin, että tuntuu pahalta, kun koiraa taluttaa, eikä voi sen vuoksi tulla iltaoluelle käymään. Hän nyt ei muutenkaan käy täällä kuin kerran kaksi vuodessa, Koskinen sanoo.Hän kertoo kuitenkin kuulleensa myös positiivisia kommentteja asiakkailta kylttiin liittyen.Koskinen harrastaa sotakaluston keräilyä, ja sen vuoksi baarin pihamaalta löytyy muun muassa panssarivaunuja, telahaupitseja sekä tykistökalustoa. Sama teema jatkuu myös baarin sisätiloissa, joita on somistettu niin ikään sotateemaisilla esineillä.Koskinen kertoo ostaneensa kyltin Lahden Jokimaalla sijaitsevalta Rompetorilta. Hän sanoo olevansa hyvin tietoinen kyltin herättämistä ajatuksista.– Olen käynyt kaikki leirit lävitse Saksassa ja Puolassa, joka ainoan. Olen kiertänyt Puolassa erittäin paljon, hän kertoo.Kyltin aiheuttamat kielteiset reaktiot eivät häntä kuitenkaan haittaa.– Ei häiritse ollenkaan. Se on miten kukakin asian näkee. Onhan se nähtävillä tälläkin hetkellä jokaisen leirin portin yläpuolella, ja keräävät vielä pääsymaksuakin, Koskinen huomauttaa.

Minkälaisia ajatuksia keskitysleireillä käyminen herätti?

Huomio ei tullut yllätyksenä