Kotimaa

Pohjoismaiden taisteluasuhankinnassa testataan neljän valmistajan tuotteita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Neljän Pohjoismaan hanke yhteisen taisteluasun hankkimiseksi maiden puolustusvoimille etenee testautusvaiheeseen, kertoo puolustusministeriö. Neljän tarjoajan asujen toimivuutta testataan kenttäolosuhteissa tänä talvena Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.Suomessa uusi taisteluasu tulisi käyttöön vain rajoitetulle määrälle joukkoja. Puolustusvoimien pääasiallisena taisteluasuna säilyisi lähitulevaisuudessa nykyinen M05.Suomessa ehdokkaita uudeksi taisteluasuksi testataan joulukuusta alkaen Kainuun prikaatissa ja Jääkäriprikaatissa Sodankylässä. Testivaiheessa puvut ovat yksivärisiä, mutta palveluskäytössä niihin on tarkoitus tulla M05-asusta tuttu maastokuvio.Jokainen Pohjoismaan on tarkoitus käyttää NCU-asussa omaa kansallista maastokuviotaan. Asukokonaisuuteen eivät kuulu päähineet, jalkineet, käsineet ja taistelijan suojavarusteet, jotka jokainen maa hankkii itse.Pohjoismaisissa oloissa tehtävien testien lisäksi Tanska vastaa viidakko- ja aavikkoalueille tarkoitettujen asuversioiden testauksesta.NCU-taisteluasu on ensimmäinen pohjoismainen yhteishankinta puolustusmateriaalialalla. Valintapäätös on määrä tehdä ensi vuoden loppupuolella ja ensimmäiset asut ottaa käyttöön 2021. Hankkeen kokonaisarvo on kaikki Pohjoismaat huomioon ottaen enintään 425 miljoonaa euroa.Hanke alkoi tietopyyntövaiheella 2016 ja vuosina 2018–19 käytiin kaksi tarjouskierrosta.