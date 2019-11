Kotimaa

PAU uhkaa jatkaa Postin lakkoa kuukaudeksi

Huomenna

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on ilmoittanut tänään uusista lakoista valtakunnansovittelijalle, työnantajaliitto Paltalle ja työnantajalle. PAU kertoo asiasta verkkosivuillaan.Uudet lakot koskevat postinjakelua, -käsittelyä ja -kuljetusta sekä toimihenkilö- ja myymälätehtäviä koko maassa. Uudet lakot alkaisivat 25. marraskuuta heti vuorokauden alussa ja päättyisivät 8. joulukuuta kello 24. Lakon piirissä on noin 10 000 Postin työntekijää.PAUn mukaan uusien lakkojen syynä on työehtosopimusneuvottelujen vauhdittaminen.PAUn aiemmin ilmoittama postilakko on alkamassa huomenna aamukuudelta. Aiemmin ilmoitetun lakon on määrä kestää kaksi viikkoa, eli uudet lakot tulisivat voimaan heti aiemmin ilmoitettujen jatkoksi.alkava PAUn lakko varmistui, kun valtakunnansovittelijan johdolla käydyt neuvottelut päättyivät tuloksettomina viime torstaina. Osapuolten on määrä tavata seuraavan kerran keskiviikkona.Työnseisaus ei koske sanomalehtien varhaisjakelua.PAU ei ole hyväksynyt Postin päätöstä vaihtaa noin 700 pakettilajittelijaa toisen työehtosopimuksen piiriin marraskuun alusta alkaen. Posti on pitänyt kiinni vaihdoksesta.