Kotimaa

Lotto-pallot varoivat päävoittoa – tässä oikeat numerot

Lotto-kierroksen 44 numerot on arvottu. Oikea rivi on 1, 2, 7, 11, 17, 25, 32 ja lisänumero 23. Viikon plusnumero on 9.Kierroksella ei löytynyt yhtään 7 oikein -tulosta.7 oikein 0 kpl6+1 oikein 2 kpl 91 735,15 €6 oikein 76 kpl 1 588,21 € –5 oikein 3 811 kpl 38,00 € 190,00 €4 oikein 62 705 kpl 10,00 € 50,00 €3+1 oikein 51 446 kpl 2,00 €Viikon lomatonnitunnus on Monaco 47