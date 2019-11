Kotimaa

Joulujuhla kirkossa kiellettiin – nyt puhuu koulun rehtori: ”Yllätti, että korvaava juhla ei kelpaa”

Osallistuiko sinun lapsesi kyseiseen joulujuhlaan tai sen korvaajaksi järjestettyyn tilaisuuteen? Ota yhteyttä uutiset@iltasanomat.fi mailto:uutiset@iltasanomat.fi .

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korvaavaan juhlaan ei kutsuttu huoltajia

Kantelu myös pääsiäisperinteestä