Tarkastusisku paljasti Uudenmaan takseissa lukuisia puutteita – 10 kuljettajaa sai sakot ajoluvan puutteesta, yhden lupa peruutettiin

Kotimaa

Tarkastusisku paljasti Uudenmaan takseissa lukuisia puutteita – 10 kuljettajaa sai sakot ajoluvan puutteesta,

Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 78 kpl

Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 50 kpl

Hintatiedot eivät olleet helposti matkustajan havaittavissa 15 kpl

Ajoneuvoa ei ollut merkitty luvanvaraiseen käyttöön 4 kpl

Kuljettajalla ei ollut voimassa olevaa taksinkuljettajan ajolupaa 3 kpl

Luvaton taksiliikenne 1 kpl

