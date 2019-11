Kotimaa

Entinen sikala paloi käyttökelvottomaksi Punkalaitumella – raivaustyöt jatkuvat aamun aikana

Punkalaitumella perjantain ja lauantain välisenä yönä syttyneen suuren tulipalon sammutustyöt ovat edenneet jälkiraivausvaiheeseen, pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan.Yli tuhannen neliömetrin kokoinen entinen maatilan rakennus, jonka toisessa siivessä on toiminut aiemmin sikala, havaittiin olevan tulessa noin kello 2.30. Rakennus oli tuolloin täyden palamisen vaiheessa.Pelastuslaitos kertoo, että rakennus on tuhoutunut käyttökelvottomaksi. Nyt paikalla on viisi pelastusyksikköä, neljä säiliöautoa ja yksi nostolava-auto.Paikalta on katkaistu sähköt ja katkoksen ei pitäisi vaikuttaa laajemmalle alueelle. Raivaustyöt jatkuvat arviolta muutaman tunnin ajan.Ensimmäisten pelastusyksiköiden saapuessa paikalle rakennuksen katto oli jo osittain romahtanut ja palo uhkasi levitä viereiseen asuinrakennukseen. Pelastuslaitos onnistui estämään palon leviämisen muihin lähellä oleviin rakennuksiin ja rajoittamaan paloa rakennuksen toisessa siivessä.Rakennuksessa ei ollut palon aikaan eläimiä, eikä tulipalosta aiheutunut myöskään henkilövahinkoja. Poliisi tutkii palon syttymissyytä.