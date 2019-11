Kotimaa

Entinen maatilan rakennus roihuaa Punkalaitumella – Paikalle hälytetty yli 20 pelastuslaitoksen yksikköä

Punkalaitumella Kanteenmaantiellä on syttynyt palamaan yli tuhannen neliömetrin kokoinen entinen maatilan rakennus, jonka toisessa siivessä on toiminut aikaisemmin sikala. Rakennuksessa ei ole tällä hetkellä eläimiä.Palo havaittiin noin kello 2.30 lauantain vastaisena yönä, jolloin rakennus oli jo täyden palamisen vaiheessa, Pirkanmaan pelastuslaitos tiedottaa.Ensimmäisten pelastusyksiköiden saapuessa paikalle rakennuksen katto oli jo osittain romahtanut ja palo uhkasi levitä viereiseen asuinrakennukseen. Pelastuslaitos onnistui estämään palon leviämisen muihin lähellä oleviin rakennuksiin ja rajoittamaan paloa rakennuksen toisessa siivessä.Suurin osa rakennuksesta tulee tuhoutumaan täysin.Kanta-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksilta on hälytetty palopaikalle yli 20 pelastusajoneuvoa miehistöineen.Kello 4.40 tulleen tiedotteen mukaan pelastusyksiköt suorittavat tilannepaikalla sammutustyötä, joka tulee jatkumaan usean tunnin ajan. Pelastuslaitoksella ei ole tietoa palon syttymissyystä.Tulipalon vuoksi sähköjä on jouduttu katkaisemaan läheiseltä muuntajalta ja se voi vaikuttaa myös muiden lähialueiden kiinteistöjen sähkönjakeluun.Pelastuslaitos tiedottaa tilanteesta lisää kello 6, mikäli tilanne muuttuu olennaisesti.