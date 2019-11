Hyöty rahapelituotoista kasautuu hyvätuloisille – ”Suomen rahapelijärjestelmä toimii tulonsiirtona vähävaraisemmilta varakkaammille”

Kotimaa

Hyöty rahapelituotoista kasautuu hyvätuloisille – ”Suomen rahapelijärjestelmä toimii tulonsiirtona vähävaraise

Rahapelit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Avustuksia eniten uusmaalaisille

Rahapelituotoista

Jos työtön pelaa, pelirahaa palaa

Tutkimuksen





Rahapeliyhtiö