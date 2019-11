Kotimaa

Mies löi kuohu­viinipullon sirpaleiksi naisen päähän – hovi­oikeus lievensi tuomiota teko­välineen takia

Korkein

mies löi kuohuviinipullolla naista Helsingin keskustassa päähän. Mies ja nainen olivat olleet yhdessä ravintola Zetorissa erään firman pippaloissa. Heillä oli ollut riitaa ravintolassa. Nainen oli sanonut miehelle lähtevänsä kotiin.Mies lähti naisen perään. Todistaja huomasi, kuinka mies tuli naisen takaa naisen rinnalle ja yläkautta yllättäen löi naista päähän. Pullo rikkoutui lyönnin voimasta ja nainen kaatui. Mies poistui lyönnin jälkeen paikalta ja jätti naisen verta vuotavana makaamaan maahan.Teko aiheutti naiselle kipua ja ompeleita vaatineen ja runsaasti verta vuotaneen syvän haavan vasemman silmän yläpuolelle. Koko silmä muurautui umpeen.Helsingin käräjäoikeus katsoi, että kuohuviinipullo oli teräaseeseen rinnastuva hengenvaarallinen väline ja piti pahoinpitelyä kokonaisuutena arvostellen törkeänä. Se tuomitsi 53-vuotiaan miehen törkeästä pahoinpitelystä yhden vuoden ja neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.Miestä ei ole aiemmin rikoksesta rekisteröity. Hän kiisti, että olisi tahallisesti lyönyt naista ja väitti naisen yrittäneen ottaa pulloa häneltä ja tässä tilanteessa pullo oli miehen mukaan ehkä saattanut osua naiseen.Mies valitti hovioikeuteen. Rikoslain mukaan pahoinpitelyä on pidettävänä törkeänä, jos pahoinpitelyssä käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä ja rikos myös kokonaisuutena arvostellen on törkeä.oikeus on aiemmin ennakkoratkaisuissaan katsonut, etteivät kumipamppu, vasara, pesäpallomaila ja metallirunkoinen tuoli ole kyseisessä lainkohdassa tarkoitettuja ampuma- tai teräaseeseen rinnastettavia hengenvaarallisia välineitä.Helsingin hovioikeus päätyikin siihen, ettei lasipulloa voi rinnastaa rikoslain 21 luvun 6 § 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla terä- tai ampuma-aseeseen. Tämän vuoksi se katsoi miehen syyllistyneen törkeän pahoinpitelyn sijasta pelkkään pahoinpitelyyn. Hovioikeus lievensi miehen tuomion 10 kuukauden ehdolliseksi vankeustuomioksi.Sinänsä hovioikeus piti tekoa vahingollisena ja lajissaan vaarallisena ottaen huomioon tekoväline, lyönnin voimakkuus, osumakohta ja naisen vammojen laatu.Mies joutuu maksamaan naiselle yhteensä 2 500 euron korvaukset kivusta ja särystä ja muusta tilapäisestä haitasta ja pysyvästä kosmeettisesta haitasta.Teko tapahtui syksyllä 2017.Korkein oikeus alkaa ensi viikolla käsitellä toisiin henkilöihin liittyvää ennakkotapausta, jossa KKO ratkaisee sen, oliko ryöstössä käytetty pohjaosastaan rikki ollut olutpullo ampuma- tai teräaseeseen rinnastettava hengenvaarallinen väline.