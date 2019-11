Kotimaa

Olkiluoto 3:n valmistuminen viivästyy jälleen

Olkiluoto 3:n valmistuminen viivästyy jälleen



Rakentamisesta vastaavat Areva ja Siemens ovat kertoneet TVO:lle, että projekti on aikataulusta myöhässä kuusi viikkoa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syynä muutokseen ovat viimeiset mekaanisten-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien tarkastukset, jotka rakentaja kertoo haluavansa tehdä huolellisesti ja laadukkaasti.



Laitostoimittajan on tarkoitus toimittaa uusi aikataulu TVO:lle joulukuun aikana.



Heinäkuussa TVO kertoi aikaisemmasta aikataulumuutoksesta, jonka mukaan polttoaineen latauksen reaktoriin oli tarkoitus alkaa tammikuussa ja säännöllisen sähköntuotannon ensi heinäkuussa



Olkiluodon kolmosreaktorin piti alun perin valmistua vuonna 2009, mutta voimalayksikön rakentaminen on viivästynyt lukuisia kertoja.



Juttua on editoitu 8.11. kello 15.05.



Laitostoimittajan on tarkoitus toimittaa uusi aikataulu TVO:lle joulukuun aikana. Jutussa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että rakentajien on tarkoitus toimittaa laitos TVO:lle joulukuun aikana.