Kotimaa

Ponnahtelevan oven K-juna pysäytti pääradan lähiliikenteen kesken aamuruuhkaa

K-junan ovi pysäytti Helsinkiin tulevan lähijunaliikenteen pääradalla perjantaina noin kello 8.30.HSL:n viestinnän mukaan Tapanilan asemalle pysähtyneeseen K-junaan tuli ovivika.Junassa olleen kokemusasiantuntijan mukaan ovi ei mennyt kiinni, vaan se ponnahti aina uudelleen auki, eikä junassa ollut konduktööri saanut sitä kuriin ja tekniseen nuhteeseen, vaikka taisteli hikipäissään.Kiinni, ponnahdus auki.Kiinni, ponnahdus auki.Kuin vieteriukko.Ponnahtelusta oli seurauksena HSL:n lähiliikenteen täydellinen pysähtyminen. Raiteilla on mahdoton ohittaa. Tilaa ei ole yhtään. Ponnahtelevaovisen K-junan taakse jäi eteen päin pääsyä odottamaan vähintään kymmenen muuta lähijunaa ja tuhansia matkustajia.Tilanne kesti HSL:n mukaan reilut puoli tuntia, ja liikenne pääsi jatkumaan kello 9 aikoihin. Juna seisoi ensin vartin, ja lähti sitten kohti varikkoa, kun aamuruuhkan matkustajat oli tyhjennetty Tapanilan asemalle.– Pahaan aikaan se sattui, tosin puoli tuntia aikaisemmin olisi ollut vielä pahempi aika, mutta tämäkin oli aika paha. HSL:stä harmitellaan.Lähijunissa liikkuu yhä konduktöörejä, vaikka heillä ei ole enää sakotusoikeutta, eivätkä he myy lippuja.– En tunne tarkkaan lainsäädäntöä, mutta käsittääkseni meillä on Euroopan laajuisesti tiukat turvamääräykset. Ja onhan se sitä paitsi turvariski myös konduktöörille, HSL:stä todetaan.Liikenteen täydellinen seisahtuminen tarkoittaa, että aamupäivällä junaliikenne myöhästelee.