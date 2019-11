Kotimaa

Sää lauhtuu – viikonlopusta tulossa sateinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauhempi kaakkoinen ilmavirtaus alkaa levitä jo maan lounaisosaan.Iltapäivällä lounaassa sataa lunta ja räntää. Illalla sateet liikkuvat pohjoiseen entistä lumisempina. Aivan etelässä voi sataa myös vettä. Idässä ja pohjoisessa on laajalti pilvistä, vähäiset lumisateet ovat mahdollisia.Lounaisrannikolla päivälämpötila on jo lähempänä tavanomaista, mutta valtaosassa maata lämpöolot ovat edelleen talviset. Lapin pohjoisosassa pakkanen on paikoin kireää.Yöllä lumisade ja etelästä alkaen vesisade yleistyvät varsinkin maan länsiosassa, vähitellen maan keskivaiheilla. Sää lauhtuu kaakkoistuulen myötä selvimmin etelässä.Lauantaina päivällä lumisateen painopiste on Pohjanmaalla ja Kainuussa. Etelässä ja idässä on pilvistä suojasäätä ja voi sadella vähän vettä. Lapissa pilvipeite rakoilee.Sunnuntaina jo yöllä sää sateet yleistyvät etelästä alkaen. Iltapäivällä sateet ovat etelässä ja idässä vettä, sen sijaan Pohjanmaalla ja pohjoisessa lunta, koillistuuli voimistuu pohjoisessa. Selkeintä on Lapin luoteisosassa.Euroopassa lauantaina viileä ja paikoin sateinen sää kattaa läntisen ja keskisen Euroopan. Itäisestä Keski-Euroopasta itään ilmamassa on tavanomaista lämpimämpi. Italian ja Balkanin tienoilla kuurosateet ovat paikoin runsaita.