OECD:n raportti: Suomi Euroopan kärkeä ylipaino-ongelmissa

Vauvan odotettavissa oleva elinikä on 81 vuotta

Kolme miljoonaa ennenaikaista kuolemaa estettävissä

Suomi jakoi ykkössijan Portugalin kanssa. Ylipainoisia tai lihavia on molemmissa maissa lähes 68 prosenttia yli 15-vuotiaista, kertoo OECD-järjestön tuore raportti.Vihannesten ja erityisesti hedelmien päivittäisessä kulutuksessa suomalaiset ovat lähellä häntäpäätä.Ylipaino-ongelma pahenee OECD:n mukaan edelleen useimmissa kehittyneissä maissa. Aikuisista jo selvästi yli puolet (56 prosenttia) on ylipainoisia tai lihavia, 5–9-vuotiaista lapsistakin lähes joka kolmas.Odotettavissa olevan eliniän piteneminen on hidastunut useimmissa kehittyneissä teollisuusmaissa viimeksi kuluneiden vajaan parin vuosikymmenen aikana, kertoo raportti.Suurinta lasku on ollut muun muassa Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Hollannissa. Syynä kehitykseen ovat muun muassa ylipaino ja muiden huonojen elintapojen aiheuttama krooniset sairaudet sekä mielenterveysongelmat.Nyt syntyvän lapsen keskimääräinen odotettavissa oleva elinikä on OECD-maissa noin 81 vuotta, eli yli 10 vuotta pidempi kuin 50 vuotta sitten. Vuonna 2015 eliniänodotteen kuitenkin tilastoitiin jopa laskeneen edellisestä vuodesta 19 OECD-maassa, ei kuitenkaan Suomessa.Raportin mukaan lähes joka kolmannella aikuisella on kehittyneissä maissa kaksi tai useampia kroonisia sairauksia ja joka toisen arvioidaan kokeneen mielenterveysongelmia elämänsä aikana.Myös tupakointi ja alkoholinkäyttö ovat taustalla monissa kroonisissa sairauksissa ja elämänlaadun heikkenemisessä. Suomessa molemmissa jäädään asukasta kohden OECD:n keskiarvon alapuolelle.Erityisesti vanhempien kansalaisten parissa taas ovat lisääntyneet hengitystiesairauksien, kuten influenssan ja keuhkokuumeen, aiheuttamat kuolemat, OECD kertoo Health at Glace 2019 -raportissa.Sydän- ja verisuonitaudit ovat syy noin joka kolmanteen kuolemantapaukseen OECD-maissa, erilaiset syövät joka neljänteen. Järjestön arvion mukaan noin kolme miljoonaa ennenaikaista kuolemaa olisi ollut ehkäistävissä paremmalla hoidolla.Terveydenhoidon turvallisuus ja tehokkuus on raportin mukaan OECD-maissa yleisesti kehittynyt. Tämä koskee esimerkiksi syöpiä. Ajoissa havaittuun rintasyöpään sairastuneista naisista vähintään useampi kuin yhdeksän kymmenestä voi odottaa olevansa elossa viisi vuotta myöhemmin.Terveydenhuoltoon kohdistetut menot ovat jo pitkään kasvaneet taloutta nopeammin, ja kehityksen odotetaan OECD-raportissa jatkuvan.Raportin mukaan Suomessa on lääkäreitä suhteessa asukaslukuun niukasti vähemmän kuin OECD-maissa keskimäärin, hoitajia taas huomattavasti enemmän eli noin neljätoista hoitajaa tuhatta asukasta kohden. Keskiarvo on noin yhdeksän. Hoitajien palkkaus on Suomessa heikompi kuin OECD-maissa keskimäärin.Tällä hetkellä kehittyneet maat käyttävät terveydenhuoltoon noin 3 600 euroa kansalaista kohden vuodessa. Erot tehokkuudessa ovat kuitenkin merkittäviä.Yhdysvallat on terveysmenoissa omassa luokassaan yli 10 000 dollarin summalla vuotta ja kansalaista kohden. Suomi sijoittuu terveydenhuoltomenoissa niukasti OECD-maiden keskiarvon yläpuolelle.