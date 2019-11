Kotimaa

Viisikymppinen mies näki vanhan venäläismiehen keräävän sieniä tonttinsa rajalta – sitten heilui sieniveitsi

Kaksi vaakasuoraa huitaisua

Miehen isän todistus ratkaisi

Itä-Suomen hovioikeus piti voimassa 73-vuotiaan miehen tuomion laittomasta uhkauksesta, johon hän syyllistyi sienestysreissunsa yhteydessä.Tuomioon johtaneet tapahtumat alkoivat Etelä-Karjalasta Ruokolahdelta syyskuussa 2018.Viisikymppinen mies oli juuri tekemässä kotonaan pihatöitä, kun hän näki vanhan venäläismiehen keräävän sieniä metsästä tonttinsa rajalta.Sienestäjä ei ollut vielä astunut tontin sisälle, mutta mies meni siitä huolimatta hätistelemään sienestäjää kauemmas talostaan.Tästä eteenpäin osapuolten kertomukset eroavat toisistaan.Miehen mukaan sienestäjävanhus raivostui hätistelystä ja yritti viiltää häntä vatsaan sieniveitsellä.Sienestäjä taas kertoi, kuinka talon ”nuori mies” tuli häiriköimään häntä eikä uskonut, että metsässä saa kuka tahansa kerätä sieniä.”Nuori mies” säikähti hänen kädessään ollutta sieniveistä, juoksi karkuun, haki käteensä jostain oksankarahkan ja ryhtyi huitomaan sillä.Sienestäjä kertoi, että sen jälkeen hän poimi sienikorinsa, meni autolleen ja ajoi kotiin.Hän oli juuri ryhtynyt puhdistamaan sienisaalistaan, kun poliisit tulivat hänen kotiinsa ja veivät yöksi putkaan Lappeenrantaan.Kun asiaa käsiteltiin Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa, todistajana kuultiin viisikymppisen miehen isää.Tapahtumat nähneen isän mukaan hänen poikansa oli mennyt patistelemaan sienestäjää kauemmas, jolloin venäjää puhuva vanhus oli tehnyt kädellään kaksi laajaa vaakasuoraa huitaisua.Silloin hänen poikansa oli hihkaissut, että sienestäjällä on puukko. Poika oli paennut sienestäjästä kauemmas ja etsinyt käteensä risun turvakseen.Sienestäjä oli mennyt autolleen, jolloin poika ehti kuvata kamerakännykällä auton rekisterikilven. Sen perusteella poliisi löysi sienestäjän.Oikeus ratkaisi asian isän kertomuksen perusteella.Oikeus tulkitsi, ettei sienestäjän tarkoituksena ollut viiltää miestä sieniveitsellä, mutta hän kuitenkin uhitteli sillä.Miehellä on täten ollut perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan vakavassa vaarassa, ja oikeus katsoi 73-vuotiaan miehen syyllistyneen laittomaan uhkaukseen.Oikeus pohti, pitäisikö tekoväline eli sieniveitsi tuomita valtiolle menetetyksi, mutta päätyi lopputulokseen, että sienestäjä saa pitää sen.Perusteena oli, että veitsi oli vanhuksen hallussa hyväksyttävästä syystä eli sienestystä varten. Oikeus huomioi, ettei sienestäjä ollut riitatilanteen alullepanija.Sienestäjän on kuitenkin korvattava uhkaamalleen miehelle 300 euroa psyykkisenä oireiluna ilmenneestä tilapäisestä haitasta ja maksettava 40 päiväsakkoa, mikä tekee hänen tuloillaan 240 euroa.Sienestäjä vaati syytteen ja korvausten hylkäämistä hovioikeudesta, mutta valitus ei menestynyt.