Kuntalaisaloite Helsinki-Malmi-kansan­äänestyksestä saavutti riittävän kannattaja­määrän – etenee kaupungin­valtuuston käsittelyyn

7.11. 7:48

Helsinki Aloite ehdottaa kansanäänestystä siitä, pitääkö Malmin lentoaseman ilmailukäyttöä jatkaa vai ei.

Kuntalaisaloite Helsinki-Malmin lentoasemaan liittyvän kansanäänestyksen järjestämisestä on saavuttanut riittävän kannattajamäärän, jotta se voi siirtyä Helsingin kaupunginvaltuuston käsittelyyn, kertoo Malmin lentoaseman ystävät ry.



Aloite ehdottaa kansanäänestystä siitä, pitääkö Malmin lentoaseman ilmailukäyttöä jatkaa vai ei. Aloitteen tekijöiden mukaan aloite on kerännyt ylivoimaisesti suurimman kannatuksen Suomen kuntalaisaloitteista. Se on saanut taakseen yli 22 300 helsinkiläisen tuen.



Aiemmin Malmin lentokentän säilyttämisestä on tehty kuntalaisaloite, joka torpattiin vuonna 2016 Helsingin valtuustossa.