Jouluyrittäjälle tuomio talousrikoksista – jätti ulkomailta saadut palkat ilmoittamatta verottajalle ja siirsi myyntituotot omalle tilille

Kotimaa

Jouluyrittäjälle tuomio talousrikoksista – jätti ulkomailta saadut palkat ilmoittamatta verottajalle ja siirsi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jouluista yritystoimintaa Suomessa ja ulkomailla harjoittanut lappilainen yrittäjä on tuomittu kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen veropetoksesta, törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta.Talousrikokset ovat tapahtuneet vuosina 2011–2014. Lapin käräjäoikeus ei tuominnut yrittäjää liiketoimintakieltoon, sillä sen mukaan toiminta ei ole kokonaisuutena arvioiden ollut vahingollista julkisen talouden eikä terveen ja taloudellisen kilpailun kannalta.Rangaistusta harkittaessa käräjäoikeus on alentavina seikkoina ottanut huomioon sen, että yrittäjä on asian tultua ilmi maksanut kaikki suorittamatta olleet verot verohallinnolle. Lisäksi rikoksista on kulunut jo yli viisi vuotta, eikä käsittelyn pitkittyminen ole johtunut syytetystä johtuvista syistä.Käräjäoikeuden mukaan lappilaisyrittäjä tehnyt törkeän veropetoksen, kun hän on jättänyt henkilökohtaisen verotuksen veroilmoituksissa ilmoittamatta ulkomailta saaneita palkkatuloja vuosina 2010–2013 yhteensä yli 100 000 euroa, josta vältetyn veron määrä on ollut runsaat 52 000 euroa.Törkeän kirjanpitorikoksen yrittäjä on tehnyt vuonna 2013, kun hän on jättänyt kirjaamatta kirjanpitoon yhtiölle kuuluvia myyntituloja ulkomailta yhteensä yli 50 000 euroa. Myyntitulot on maksettu yrittäjän yksityistilille, eikä niitä ole kirjattu yhtiön kirjanpitoon myyntituloksi.