Kotimaa

Äiti painoi lapsen pään uimahallissa pinnan alle – hovioikeus lievensi ehdollisen vankeustuomion sakoiksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt vuosia lapsia kurittaneen äidin tuomion 60 päivän ehdollisesta vankeusrangaistuksesta sadaksi päiväsakoksi. Äidin tuloilla se merkitsee 600 euron sakkoja.Äiti kuritti kolmea lastaan repimällä korvista ja vetämällä hiuksista. Tekohetkellä 7-vuotiaan tyttärensä pään hän painoi pinnan alle uimahallin lastenaltaassa. Todistaja näki, kuinka äidille ja tytölle tuli riitaa lapsen uimalaseista. Äiti oli todistajan mukaan painanut nopeasti tytön pään veden alle ja tämän jälkeen repinyt kovakouraisesti uimalasit lapsen päästä. Lapsi oli ollut itkuinen ja hätääntynyt. Todistaja teki tapahtuneen johdosta äidistä lastensuojeluilmoituksen.Teko aiheutti lapsessa pelkoa ja tunteen hukkumisesta.36-vuotias äiti tuomittiin kolmesta pahoinpitelystä. Myös perheenisä tuomittiin lapsiin kohdistuneista kolmesta pahoinpitelystä, törkeästä rattijuopumuksesta ja liiketurvallisuuden vaarantamisesta 80 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. 41-vuotias isä oli ajanut moottoripyörällä niin, että ajon jälkeen hänen verensä alkoholipitoisuus oli ollut 1,69 promillea. Ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella isä tuomittiin Etelä-Savon käräjäoikeudessa myös 42:een päiväsakkoon, mikä merkitsi hänelle 1 680 euron sakkoja.Isä ei valittanut tuomiostaan hovioikeuteen. Äiti valitti, mutta ei suostunut hovioikeudessa kuultavaksi.Myös isä piinasi lapsiaan vetämällä korvista, tukistamalla ja laittamalla yhden tyttäristään jäähylle pimeään vaatehuoneeseen. Hän laittoi kaksi tyttäristään jäähylle myös parvekkeelle säässä kuin säässä.Lapset olivat tekoaikaan taaperoikäisestä alakouluikäiseen. Pahimmillaan teot jatkuivat melkein kuuden vuoden ajan.Isä kertoi käräjäoikeudessa, että hänen kasvatustapansa olivat olleet ”äärimmäisiä” ja hän myönsi ”ylilyönnit”, kuten kovakouraisen tarttumisen lapseen. Isä myös vahvisti, että lasten videoilla kertomat tavat ottaa hiuksista ja korvista kiinni sekä muut kurinpitokeinot pitivät paikkansa.Isä kertoi myös, että heidän avioliittonsa aikana hän ja hänen vaimonsa olivat yhdessä sopineet kasvatustavoista, puuttuneet toistuvasti lastensa käytökseen fyysisesti ja lapset olivat saattaneet sanoa, että heitä sattui. Isä oli nähnyt äidin käyttävän samanlaisia kurinpitokeinoja.Äidin mukaan hän oli turvautunut jäähypenkkiin ja lukitsemiseen vaatehuoneeseen, mutta lopettanut käytännöt perhetyöntekijän kanssa keskusteltuaan. Vihjeen pimeään vaatekomeroon sulkemisesta äiti kertoi saaneensa televisio-ohjelmasta.Äiti väitti, ettei ollut aiheuttanut lapsilleen kipua eikä muistanut uimahallitapausta. Käräjäoikeus piti isän kertomusta luotettavampana.Käräjäoikeuden mukaan molemmat vanhemmat tekivät ruumiillista väkivaltaa lapsilleen. Väkivaltainen kurittaminen oli vanhempien käyttämä kasvatus- ja kurinpitokeino. He olivat käyttäneet sitä toistuvasti pitkähkön ajan.Lasten fyysinen kurittaminen on yksiselitteisesti kiellettyä.Hovioikeudessa äiti yhä kiisti menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla. Hän myönsi ainoastaan, että oli sulkenut kasvatuskeinona yhden lapsistaan komeroon lyhyiksi ajoiksi, mutta lopettanut keinon käytön heti, kun häntä oli sosiaalitoimesta ohjeistettu, ettei menettely ole asianmukaista. Hän myönsi käsitelleensä yhden tyttärensä hiuksia ja väitti tytön kivun aiheutuneen tämän päänahan kipuherkkyydestä.Hovioikeuden mukaan yksittäisinä tekoina tarkasteltaessa äidin ”teot eivät ole itsessään olleet kovin vakavia, mutta hänen menettelynsä on ollut uimahallissa tapahtunutta tekoa lukuun ottamatta pitkäaikaista ja toistuvaa”. Hovioikeuden mukaan jäi epäselväksi, miten usein yksittäisiä tekoja oli ollut samoin tekojen lukumäärä. Siksi hovioikeuden mukaan ”oikeudenmukainen rangaistus” äidille oli ”hyvin tuntuva sadan päiväsakon suuruinen sakkorangaistus”.Äiti joutuu maksamaan tyttärilleen 6 500 euroa ja isä 6 000 euroa korvauksia mm. kärsimyksestä. Teot tapahtuivat vuosina 2012–2017 Savonlinnassa.