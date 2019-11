Kotimaa

Tulli palauttaa valuuttavirheen takia yli 11 miljoonaa euroa maahantuontiveroja

6.11. 9:52

Tullauksissa on sovellettu väärää valuutan muuntokurssilistaa eräiden valuuttojen kohdalla, Tulli kertoo tiedotteessa.

Maahantuontiveroja on peritty tämän vuoksi väärin 1.5.2016–30.6.2019 välisenä aikana. Virhe koskee noin 960 000 tullausta.



Tulli palauttaa ylimääräiset maksut oma-aloitteisesti, kun palautettava määrä on vähintään 10 euroa.



Tullin tämänhetkisen arvion mukaan palautettavaa on yhteensä noin 11,5 miljoonaa euroa.