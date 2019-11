Kotimaa

Veikkauksen kassakaapista yli 100 000 euroa vienyt nuori mies käräjillä – tuoko ”päähänpisto” vankeus­rangaist

Mies jäi kiinni viikon päästä Tallinnassa. Poliisin mukaan hän on katunut tekoaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy