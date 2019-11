Kotimaa

Ajankohtaan nähden kylmä sää jatkuu lähipäivien ajan

Pilvisyys on helposti runsaanpuoleista. mutta voi myös vaihdella päivän mittaan. Sää on poutainen.Etelässä aivan rannikolla päivälämpötila voi olla lähellä nollaa, muuten on pakkasta 1 - 3 astetta, maan keskiosassa viitisen astetta. Tuuli lisää heikonkin pakkasen purevuutta. Pohjoisessa on heikkotuulista pilvipoutaa. Pakkasta on 5 – 10 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10 - 15 astetta.Päivälämpötila on etelässäkin viitisen astetta, maan keskiosassa 5 – 8 astetta ja pohjoisessa jopa kymmenisen astetta tavanomaista kylmempi.Torstaina lounaisimmalle rannikolle leviää viimeistään illalla vähitellen lumisateita, muuten säässä ei ole odotettavissa suurempia muutoksia.Perjantaina lounaasta leviää kohti Keski-Suomen maakuntaa lumisateita, jotka etelässä muuttuvat vesisateiksi. Päivälämpötilan nollaraja kulkee suunnilleen Porin tienoilta kaakonkulmalle. Suuressa osassa maata sää ei vieläkään juuri muutu.Torstaina Euroopassa Britteinsaarten tienoilla oleva matalapaineesta leviää sateita suureen osaa läntistä Eurooppaa. Espanjaan virtaa luoteesta hyvin kylmää ilmaa sekä sateita. Paikoin runsaita kuuroittaisia sateita tulee Etelä-Italiassa sekä Balkanilla, myös Kreikan luoteisosassa. Aurinkoisinta ja lämpimintä on Turkissa.