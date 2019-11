Kotimaa

Tässä ovat Suomen kovatuloisimmat eläköityneet johtajat – kahdeksan ylsi viime vuonna miljoonatuloihin













Nimi Titteli Tulot Alahuhta Matti Koneen ex-tj 3 732 299 Ollila Jorma Outokumpu pj., Nokian ex-pj. 1 822 315 Lilius Mikael Metson ja Wärtsilän hallitusten pj. 1 576 688 Nieminen Risto Veikkauksen ex-toimitusjohtaja 1 499 128 Johansson Ole Wärtsilän ex-konsernijohtaja 1 245 963 Karhinen Reijo OP-Pohjolan ex-pääjohtaja 1 102 519 Eloranta Jorma Metson ex-toimitusjohtaja 1 065 540 Vuoria Matti Varman ex-toimitusjohtaja 1 028 326 Rantanen Juha Outokummun ex-toimitusjohtaja 834 426 Härmälä Jukka Stora Enson ex-tj 802 592 Kerminen Harri Kemiran ex-toimitusjohtaja 729 181 Syrjänen Hannu Sanoman entinen toimitusjohtaja 675 199 Granvik Carl-Johan Nordean entinen varatj 631 198 Allonen Heikki Patrian ex-tj 580 279 Vainio Vesa Merita-pankin ex-konsernijohtaja 565 035 Bäckman Erkki Hartwallin ex-tj 530 787 Penttilä Hannu Stockmannin ex-toimitusjohtaja 488 960 Ailasmaa Eija Sanoma Magazinesin ex-toimitusjohtaja 470 308 Ihamuotila Jaakko Nesteen ex-toimitusjohtaja 431 696 Matomäki Tauno Rauma-Repolan ex-toimitusjohtaja 377 896 Alho Jukka Itellan ex-konsernijohtaja 344 737 Ehrnrooth Göran J. Fiskarsin ex-johtaja 322 609 Hiili Matti Vapon ex-toimitusjohtaja 300 158 Saarikangas Martin Masa-Yardsin ex-toimitusjohtaja 280 178 Pekkala Juhani Suomen kaupan liiton ex-tj. 253 585 Vennamo Pekka Soneran ex-pääjohtaja 248 256 Takala Aimo Kemijoki Oy:n ex-toimitusjohtaja 242 082 Lahti Jere SOK:n ex-pääjohtaja 239 900 Gran Kim Nokian Renkaiden ex-tj. 173 042 Tuomikoski Jaakko Ilmarisen entinen varatj. 161 754 Salo Sinikka Suomen Pankin ex-johtaja 153 153 Juutinen Heikki Elintarviketeollisuusliiton ex-tj. 140 273 Tamminen Sakari Rautaruukin ex-toimitusjohtaja 44 250 Hämäläinen Sirkka Suomen Pankin ex-pääjohtaja 19 754 Halmesmäki Matti Keskon ex-toimitusjohtaja 7 432