Tunnetko kuvan miehiä? Epäillään Alepan ryöstöstä Kellokoskella





Poliisi on julkaissut kuvan kaksikosta, jonka se epäilee ryöstäneen Tuusulan Kellokoskella sijaitsevan Alepan.Miehet ryöstivät kaupan maanantaina 28. lokakuuta kello neljältä aamuyöllä. He toteuttivat ryöstön veitsellä ja aseella uhkaamalla.Kuvassa miesten kasvot on peitetty, mutta poliisin mukaan toisella epäillyistä oli tapahtumahetkellä tulehtunut tai punertava silmä tai silmänympärys.Mahdolliset havainnot epäillyistä tai heidän liikkeistään pyydetään ilmoittaa poliisin vihjepuhelinnumeroon 0295436442 tai sähköpostitse osoitteeseen vakivalta.ita-uusimaa@poliisi.fi.