Yhä useampi hylje ja norppa polskii Itämeressä – hyljekannat kasvussa

5.11. 9:39

Tänä vuonna Itämerellä on nähty runsaat 38 000 harmaahyljettä eli hallia, kertoi Luonnonvarakeskus Luke tiistaina.

Laskennoissa nähtyjen hallien määrä on pysynyt vuosia noin 30 000 yksilössä. Laskentakannan kasvu selittyy paitsi todellisella kasvulla, myös viime kevään hyvillä laskentaolosuhteilla.



Itämeren hallikanta on kasvanut keskimäärin noin viisi prosenttia vuodessa 2000-luvun alusta lähtien. Kasvu on viime vuosina ollut voimakkainta eteläisellä Itämerellä, mikä johtuu pääosin muilta alueilta siirtyvistä halleista.



Norppia taas havaittiin Perämerellä 12 800, mikä on suurempi määrä kuin edellisenä vuonna (noin 9 900) mutta pienempi kuin kaksi vuotta sitten (noin 13 600).



Vaihtelut eivät kerro norppamäärien äkillisistä muutoksista, vaan siitä, että jääolosuhteet vaikuttavat laskentaan, Luke huomauttaa.