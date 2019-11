Kotimaa

Hyytävä viima lisää pakkasen purevuutta lähipäivinä

Maan keski- ja pohjoisosan pilvisyys vähenee päivällä, etelässä on ohutta yläpilveä.Sää on enimmäkseen poutainen, mutta Pohjois-Lapissa tulee paikoin heikkoja lumisateita. Illalla pilvisyys jälleen lisääntyy. Kolea koillistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, Lapissa luoteeseen kääntyvä tuuli heikkenee. Etelärannikolla tuuli on puuskaistakin.Maan eteläosassa on pakkasta 0 – 2 astetta, keskiosassa on laajalti pakkasta 1 – 6 astetta, Pohjois-Karjalasta Lappiin on pakkasta 7 – 12 astetta ja Lapissa etenkin selkeämmillä alueilla on pakkasta 10 - 15 astetta.Keskiviikkona pilvisyys on maan keski- ja pohjoisosassa runsasta ja etelässä on edelleen yläpilveä, mutta sää on enimmäkseen poutainen. Vähitellen pilvisyys lisääntyy etelässäkin. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, etelässä koillistuuli paikoin kohtalaista.Maan eteläosassa on pakkasta 0 – 3 astetta, keskiosassa on pakkasta laajalti 2 – 7 astetta ja pohjoisosassa on pakkasta 7 - 12 astetta.Torstaina koko maassa on enimmäkseen pilvistä, mutta sää on edelleen enimmäkseen poutainen. Tuuli on suuressa osassa maata heikkoa. Päivälämpötila vaihtelee maan eteläosan 0...-3 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin -10...-14 asteeseen.