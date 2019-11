Kotimaa

”Jätä verhot auki” – Poliisin 5 vinkkiä mökkimurtojen ehkäisemiseksi

Vinkit murtojen ja omaisuusvahinkojen torjumiseen

Älä jätä arvo-omaisuutta saataville. Vie kaikki arvokas ja kiinnostava mökistä pois. Älä jätä aseita, alkoholia, elektroniikkaa, työkoneita eli ei mitään, jota on helppo myydä edelleen.

Jos arvokkaampaa omaisuutta on pakko jättää mökille, kuvaa omaisuus ja ota mahdolliset tunnisteet ylös. Voit myös merkitä omaisuutesi. Hankittavissa on merkitsemiseen sopivia välineitä, joiden avulla yksilöllisen tunnistusmerkinnän voi hoitaa pienellä vaivalla.

Jätä verhot avoimiksi. Näin varas näkee, ettei mökissä ole mitään anastettavaa.

Murto- ja kameravalvontalaitteet sekä niistä kertovat tarrat ja kilvet toimivat selkeänä pelotteena.

Sovi siitä, että kaikki mökkiläiset ja alueen muut asukkaat valvovat alueen turvallisuutta eli tarkkailevat epäilyttävien henkilöiden kulkua ja toimintaa sekä ilmoittavat niistä tarvittaessa poliisille. Kun rikollinen huomaa, että hänet on havaittu, hän ei yleensä jää alueelle vaan vaihtaa maisemaa.