Kotimaa

Tokmanni ja Superpark toivat miljoonatulot Kainuussa

Saastamoinen Seppo Markku 4 441 643

Tanskanen Juha Tapani 3 130 601

Haanpää Jukka Markku 1 808 415

Mäkeläinen Lasse Juhani 1 774 683

Kormano Pentti Johannes 1 590 256

Sutinen Teemu Taneli 1 301 472

Heikkinen Jarmo Jouko Tapani 1 169 831

Lanamäki Jouni Tapio 1 132 176

Saastamoinen Anne Eliisa 595 829

Mitrunen Sinikka Johanna 586 267

https://www.is.fi/aihe/tulot-ja-verot-2018/