"Husu" Hussein kertoi jättäneensä rasistisen matkustajan moottoritielle – Taksi Helsinki: ”Ajankohdat eivät täsmää”

Kotimaa

"Husu" Hussein kertoi jättäneensä rasistisen matkustajan moottoritielle – Taksi Helsinki: ”Ajankohdat eivät tä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eilen taksikyydissäni ollut haukkui pystyyn ja kehotti minua palamaan kotiin Somaliaan puolustamaan isänmaani. Pysäytin auton moottori tiellä ja pyysin tämän poistumaan kyydistä. Hän oli ihmeissään, ettei minulle kelvannut hänen rahoja. Sanoin, etten ota rasisteilta rahaa! ✌️🙏 — Husu Hussein (@husu78) 3. marraskuuta 2019 https://twitter.com/husu78/status/1191014849599492096?ref_src=twsrc%5Etfw