Syyttäjä: Mies piti kymmentä luvatonta kaatopaikkaa Lohjalla – sai silmittömällä roskaamisella merkittävää hyötyä

Kotimaa

Syyttäjä: Mies piti kymmentä luvatonta kaatopaikkaa Lohjalla – sai silmittömällä roskaamisella merkittävää hyö

Syyttäjän mukaan mies varastoi vuosina 2009–2017 yhteensä kymmenelle kiinteistölle purkujätettä ja metalliromua joko ylittäen ympäristöluvan rajat tai kokonaan ilman lupaa. Niin sanotuilla laittomilla kaatopaikoilla lojui syyttäjän mukaan muun muassa käytöstä poistettuja työkoneita, kreosoottipalkkeja sekä erilaista ongelmajätettä, kuten akkuja ja öljyjä.Osa kiinteistöistä sijaitsee alueella, jonka pohjavettä Lohjan kaupungin asukkaat käyttävät. Syyttäjän mukaan jätteet ovat aiheuttaneet maaperän ja pohjaveden turmeltumisen vaaraa. Lisäksi toiminnalla on aiheutettu laajamittaista epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä sekä ihmisten ja eläinten loukkaantumisen vaaraa, haastehakemuksessa sanotaan.Syyttäjän mukaan mies on saanut huomattavaa taloudellista hyötyä, kun hän on jäteurakoita hoitaessaan jättänyt romut toimittamatta asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.Syyttäjä vaatii miehelle törkeästä ympäristön turmelemisesta vähintään vuoden ja kymmenen kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta ja lisäksi ainakin 100 päiväsakon suuruista oheissakkoa.STT ei ole saanut käräjäoikeudelta tietoa, myöntääkö vai kiistääkö syytetty rikoksen.