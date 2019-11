Kotimaa

Tässä ovat Suomen suuri­tuloisimmat naiset – perijättäret listan kärjessä









Nimi Ansiotulo Pääomatulo Severina Maria 3 014 401 33 221 605 Seppälä Rafaela Violet Maria 73 570 10 451 082 Fazer Majlen Teresita 20 340 7 530 376 Merlev Lina 0 6 246 211 Toivanen-Warras Maria Elisabeth 35 250 6 105 238 Hisinger-Jägerskiöld Eva Constance 13 772 5 349 893 von Rettig Ann Helene 16 155 5 198 044 Kortteinen Pirkko Taina 201 953 4 718 768 Toivanen Maarit Hannele 435 769 4 281 073 Berner Anne-Catherine 206 029 4 261 233 Koivisto Rose-Marie 1 902 523 1 770 391 Fromond Elsa Margaretha Louise 18 175 3 604 948 Korhonen Hille Kristiina 3 494 106 46 550 Takkula Minna Marketta 77 629 3 269 911 Ruola Kati Maria 37 633 3 293 463 Kari Kirsti Anneli 25 097 3 232 486 Riekki Miia-Maria 168 241 2 984 775 Nurminen Hanna Kirsti 13 425 3 061 628 Ahola Katja Annikka 124 488 2 848 047 Björnberg Emelie Marina 0 2 799 733 Tulkki-Wilke Rauha Kanerva 140 591 2 640 386 Jouppila Tua Margareta 40 242 2 736 001 Smolander Arja Elli Marita 69 913 2 461 289 Valli Anne Maria 160 393 2 337 977 Herlin Maria Ilona 43 757 2 150 127 Albäck Edith Ulrika Helene 172 608 2 009 030 Huber Mona Lilly 16 179 2 124 700 Kallio Suvi Pauliina 55 557 2 041 910 Söderman Soile Irmeli 72 727 1 991 494 Vu Thien-An Thi 2 018 614 0 Nelimarkka Mirja Tuulikki 1 137 1 921 912 Salovaara Paula Johanna 11 745 1 884 175 Tötterman Pirjo-Riitta 0 1 835 984 Ekholm Pirkko Liisa 47 601 1 771 951 Ehrnrooth Johanna Katarina Louise 135 1 804 666 Åberg Karin Margareta Albertina 7 338 1 783 033 Planting Maria Elisabeth 0 1 714 675 Ojala Sirpa Marja 1 712 492 0 Pudas-Koski Maritta Anneli 99 820 1 608 640 Korpinen Heli Irene 4 298 1 699 639 Jungell Lena Johanna 0 1 700 514 Hisinger-Jägerskiöld Maria Barbara 8 946 1 678 721 Lund Margareta Valborg Johanna 39 448 1 637 120 Kivekäs Liisa Maria 1 578 1 672 944 von Rettig Martina Catharina 15 855 1 656 686 Ängeslevä Sonja Maarit 163 415 1 476 135 Fromond Anna Gabrielle 93 752 1 483 037 Heikkilä Heli Tuulikki 51 000 1 520 996 Sundelin Anna Elisabeth 0 1 568 567 Skippari Susanne Maaria 1 522 890 2 665