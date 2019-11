Kotimaa

Safarikaksikko suunnisti huipputuloihin Lapissa – matkailukeisarille jättimätkyt





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niva Jyrki Antero 3 774 572

Kuosmanen Tomi Heikki Juhani 2 488 275

Yliniemi Pertti Kalevi 2 000 180

Wuotila Kimmo Sakari 1 682 011

Kristo Jukka Matias 1 292 946

Pulkkinen Osmo Kalevi kuolinpesä 1 046 569

Aho Aarne Antti Kalervo 1 044 536

Seppänen Pekka Juhani 981 057

Springare Ilkka Ilmari 919 516

Kuntola Pirjo Riitta 895 911