Kotimaa

He ovat viime vuoden 10 suurituloisinta – Supercell-kaksikko yhä kärjessä

Paananen Ilkka Matias 109 913 474

Kodisoja Mikko Juhani 98 290 144

Kyöstilä Karl Heikki 47 353 704

Myllymäki Asko Jaakko 40 541 253

Severina Maria 36 236 006

Autere Jukka Samuel 33 371 448

Heyno Matti Sakari 27 197 834

Nieminen Otto Aleksis 22 099 537

Soininen Timo Juhani 20 941 947

Hällfors Samu Valtteri 20 380 266

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy