Luvassa talven tuntua koko maahan – pakkasasteita mitataan koko maassa

Päivällä pilvisyys vähenee ja paikoin on aurinkoistakin. Lapissa on laajalti selkeää, mutta illalla pilvisyys alkaa sielläkin lisääntyä. Sää on enimmäkseen poutainen.Heikko tai kohtalainen tuuli on maan etelä- ja keskiosassa koillisenpuoleista, Lapissa lännenpuoleista. Etenkin etelärannikolla ja Pohjois-Lapissa tuuli on myös puuskaista.Päivälämpötila on maan eteläosassa nollan vaiheilla tai hieman sen yläpuolella, keskiosassa on pakkasta 0 – 5 astetta ja Lapissa on monin paikoin pakkasta 10 - 15 astetta.Tiistaina maan etelä- ja itäosassa on ohutta yläpilveä. Lännessä on monin paikoin aurinkoista, maan pohjoisosassa on pilvisempää. Lapissa sataa paikoin hieman lunta. Tuuli voimistuu myös hieman.Päivälämpötila vaihtelee maan eteläosan 0 - 2 pakkasasteesta Lapin paikoin 10 - 15 pakkasasteeseen.Keskiviikkona pilvisyys lisääntyy etenkin maan pohjois- ja keskiosassa ja sää on enimmäkseen poutainen. Tuuli heikkenee.Sää jatkuu kylmänä ja päivälämpötila on maan eteläosassa 0 – 2 pakkasella, keskiosassa on pakkasta 2 – 6 astetta ja Lapissa on pakkasta 10 - 15 astetta.