Kotimaa

Crossfit, ignoroida, överi ja resilienssi – nämäkin sanat ovat nyt virallisesti suomea

Kielitoimiston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päivitetään säännöllisesti

Uusia sanoja monista lähteistä

Uusia sanoja luvassa

sanakirjaan tulee uusia sanoja. Sanaston kehittämisen on sanottu olevan kielen ilmaisuvarojen huoltoa.Kotimaisten kielten keskus kertoo tiedotteessaan, että keväällä ilmestyvään versioon lisätään muun muassa crossfit, unipussi ja yhteiskäyttöauto.Suoraan englannin kielestä otettu crossfit on kuntoilumuoto, jossa tavoitteena on kehittää tasaisesti erilaisia fyysisiä ominaisuuksia, kuten lihasvoimaa, kestävyyttä, nopeutta ja notkeutta.Kielitoimiston sanakirjasta ilmestyy keväällä päivitetty versio. Uusia hakusanoja on tulossa reilut kuusisataa, ja yli tuhatta viittäsataa vanhaa sana-artikkelia on päivitetty.Jo olemassa oleviin sanoihin on kielitoimiston mukaan lisätty uusia merkityksiä ja tyylilajimerkintöjä on muutettu. Yhteensä sanakirjassa on nyt yli 103 000 sanaa.Koska Kielitoimiston sanakirja on ajantasainen yleiskielen sanakirja, sitä päivitetään säännöllisesti. Tämä tarkoittaa kielitoimiston mukaan sitä, että uutta yleiskielen sanastoa seurataan jatkuvasti. Sanakirjaan otetaan myös jonkin verran muun muassa yleisimpiä arkikielen ja erikoisalojen sanoja.Kielitoimisto kertoo, että sanakirjan toimittajat löytävät suurimman osan sanakirjan uusista hakusanoista keräämällä sanastoa mediasta eli sanastamalla.Päivitystä varten sanakirjan toimitus on käynyt läpi edellisen vuoden aikana poimitut noin 8 000 sanaa ja valinnut joukosta keskeisimmät sanat.– Keskeisistä uusista sanoista olemme sitten työstäneet uudet sana-artikkelit. On selitetty sanojen merkityksiä ja niiden tyyliarvoa sekä etsitty sanojen käyttöä havainnollistavia esimerkkejä. Lisäksi on laadittu ohjeita sanojen taivutuksesta ja ääntämisestä.Tärkeää sanakirjan pysymisessä ajan tasalla on myös käyttäjäpalaute. Palaute on merkittävää: koska sanakirjassa on jo ennestään yli satatuhatta sana-artikkelia, aineiston systemaattinen läpikäynti on mahdotonta viiden toimittajan voimin.Käyttäjäpalaute on kielitoimiston mukaan olennaista siksi, että käyttämällä sanakirjaa huomaa, että jokin käyttäjän kannalta tarpeellinen sana puuttuu.Toimitus saa palautetta sekä kansalaisilta että Kotimaisten kielten keskuksen muilta asiantuntijoilta.Keväällä 2020 ilmestyvään sanakirjan päivitysversioon tulevat muun muassa seuraavat sanat: anniskelupassi, biohiili, crossfit, drag-artisti, esiteini, fuksiaiset, geeniperimä, hiustenpidennys, ignoroida, jenkkakahvat, kotimajoitus, lähimaksu, mikroilme, nenähuuhtelukannu, ovilaskuri, palvelupyyntö, resilienssi, sometili, tunnekylmä, unipussi, villiruoka, yhteiskäyttöauto, ääniviesti ja överiSanakirjan toimittajien mukaan sanat eivät ole kielessämme aivan uusia. Kielitoimiston sanakirjan toimittajien yksi olennainen tehtävä on tarkkailla kieleemme tulevia sanoja kriittisesti. Tällöin pohditaan, onko kyseessä vain hetken elävä muotisana, vai vakiintuuko ja yleistyykö sana muuallakin kuin vaikkapa jonkin harrastusryhmän sisällä.