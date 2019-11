Kotimaa

Kylmän ilman virtaus Suomeen alkaa – lämpötilat alkavat laskea

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006294441.html





Sunnuntaina sää on Pohjanmaalla sekä maan pohjoisosassa selkeää. Muualla maassa pilvisyys on runsaampaa ja itärajalla voi sadella paikoin lunta. Iltaa kohti sää selkenee myös maan keskiosassa. Päivälämpötila on maan eteläosassa yhdestä neljään astetta, maan keskiosassa nollassa ja yhdestä kymmeneen pakkasastetta. Paikka paikoin Lapissa voidaan mitata jopa -20 astetta.Maanantaina korkeapaine vahvistuu Suomeen. Sää on poutaista ja laajoilla alueilla selkeää, maan keskiosassa voi esiintyä sumupilvisyyttä. Päivälämpötila on maan eteläosassa nollan tuntumassa, maan keskiosassa on pakkasta yhdestä seitsemään astetta ja pohjoisessa seitsemästä viiteentoista pakkasastetta.