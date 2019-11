Kotimaa

Nyt lähti outo paketti avaruuteen: uuni ja Lamborghinin osia!

3.11. 1:58

Kansainväliselle avaruusasemalle lähetettiin uuni ja tarveaineet pikkuleipien tekoon.

Kansainvälisen avaruusaseman väki pääsee kohta testaamaan jauhopeukaloitaan, sillä asemalle on lähetetty uuni ja tarveaineet pikkuleipien tekoon, kertoo BBC. Tavoitteena ei ole pelkästään piristää astronauttien ja kosmonauttien kahvihetkiä, vaan myös testata, miten kova kuumuus ja painottomuus vaikuttavat leivonnaisten onnistumiseen.



Kokeen kustantavan hotelliketjun mukaan kyseessä on tärkeä tieteellinen päänavaus, jolla on suuri merkitys tulevaisuuden avaruusmatkailun viihtyisyyteen.



Virginiasta Yhdysvalloista lauantaina matkaan lähetetyn raketin kyydissä oli muutakin hieman tavallisuudesta poikkeavaa, kuten italialaisen urheiluautovalmistajan Lamborghinin lähettämiä hiilikuituosia. Autonvalmistaja haluaa tietää, miten avaruuden säteily vaikuttaa hiilikuituun.



Raketin on määrä saapua perille maanantaina.