Turkki-mielenosoitukset sujuivat rauhallisesti Helsingissä, Turussa ja Tampereella

Toimia vaaditaan Turkilta, EU:lta ja Suomelta

sotilasoperaatiota vastustavat mielenosoitukset ovat viranomaisten mukaan sujuneet rauhallisesti. Suurin mielenosoitus järjestettiin iltapäivällä Helsingin keskustassa, jonne poliisin arvion mukaan kokoontui noin 300 osallistujaa. Mielenosoittajat marssivat Hakaniementorilta Narinkkatorille.Helsingin mielenosoituksessa paikalla olleen Lehtikuvan kuvaajan mukaan tunnelma oli rauhallinen, ja keskustelu poliisin ja mielenosoittajien välillä oli ”ystävällistä”. Ohjelma Hakaniemen torilla koostui lähinnä puheista. Kuvaajan mukaan Hakaniementorilla oli kahdeksan poliisiautoa ja viisi ratsupoliisia. Mielenosoittajilla oli mukana myös kolmisenkymmentä järjestysmiestä.Poliisi varoitti etukäteen mahdollisista ruuhkista marssireitin varrella. Lehtikuvan kuvaajan mukaan alueella oli kuitenkin vain vähän liikennettä eikä ruuhkia näyttänyt syntyneen. Myöskään Helsingin poliisin tietoon ei tullut isompia ruuhkia, vaikka liikenne oli välillä katkaistu mielenosoituskulkueen reitillä.Helsingin lisäksi mielenosoituksia järjestettiin tänään Turussa, Tampereella ja Kokkolassa. Viranomaisten mukaan nekin sujuivat rauhallisesti. Tampereella mielenilmaukseen osallistui poliisin mukaan vajaat sata ihmistä ja Turussa joitakin kymmeniä.Mielenilmauksilla vastustettiin Turkin sotilasoperaatiota Koillis-Syyriassa.Helsingissä mielenosoitusmarssin on kutsunut koolle Kurdistan solidaarisuus -verkosto Helsinki. Sen mukaan lukuisat kansalaisjärjestöt ja ryhmät tukevat tapahtumaa. Turkin lokakuussa alkaneen hyökkäyksen jälkeen Suomessa on järjestetty toistakymmentä mielenilmausta.Kurdistan solidaarisuus -verkosto kertoo, että mielenosoittajat vaativat Suomea perumaan kaikki kaksikymmentäyksi Turkkiin myönnettyä aseteollisuuden vientilupaa. Suomelta vaaditaan myös EU:n puheenjohtajamaana, että maa ryhtyisi EU:ssa toimiin Turkin sotaoperaation lakkauttamiseksi. Mielenosoittajat ehdottavat muun muassa Turkin asettamista kauppasaartoon.Lisäksi Koillis-Syyrian ylle halutaan lentokieltoalue, jotta Turkin ilmaiskut saataisiin loppumaan. Suomi on osa äärijärjestö Isisin kukistamiseksi perustettua kansainvälistä koalitiota, jolta mielenosoittajat lentokieltoaluetta penäävät– Koalition osana myös Suomella on velvollisuus vaikuttaa asiaan, verkosto sanoo tiedotteessa.Tiedotteessa kannustetaan myös yksittäisiä ihmisiä boikotoimaan turkkilaisia tuotteita sekä matkustamista Turkkiin.