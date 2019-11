Kotimaa

Yle: Neuro­psykiatristen oireiden vuoksi tutkimuksiin lähetettävien lasten määrä räjähti – eivät selviä arjen

Oululaisopettaja: Opettamisesta tuli kaaoksen ja joukkojen hallintaa

Kiitosta ja hämmästelyitä: ”Miksi uudistetaan vastoin tutkimustietoa?”