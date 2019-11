Kotimaa

Minna Reijonen tienasi farmaseuttina melkein yhtä paljon kuin kansanedustajana – nämä asiat nielevät rahaa

Minna Reijonen, perussuomalaiset

Ikä: 47.

Perussuomalaisten ensimmäisen kauden kansanedustaja.

Ammatti: farmaseutti. Vuoden 2018 verotettava ansio- ja pääomatulo noin 74 000 euroa.

Iiris Suomela, vihreät

Ikä: 25.

Vihreiden ensimmäisen kauden kansanedustaja.

Ammatti: opiskelija. Vuoden 2018 verotettava ansio- ja pääomatulo Suomelan arvion mukaan noin 30 000 euroa.