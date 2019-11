Kotimaa

Piritta Rantasen elämä oli hoito­vapaalla jatkuvaa sentin venyttämistä – nyt hänellä on kansan­edustajana vara

Eduskunnan

Piritta Rantanen, Sdp

Ikä: 39 vuotta.

Sdp:n ensimmäisen kauden kansanedustaja.

Ammatti: sairaanhoitaja. Vuoden 2018 verotettava ansio- ja pääomatulo noin 30 300 euroa.





Rantanen

Ville Kaunisto, kokoomus

Ikä: 37

Kokoomuksen ensimmäisen kauden kansanedustaja.

Ammatti: urheilija. Vuoden 2018 verotettava ansio- ja pääomatulo 58 500 euroa.





Kaunisto

https://www.is.fi/aihe/tulot-ja-verot-2018/