Kotimaa

Poliisi kehottaa varovaisuuteen – ajokeli huono

Maan etelä- ja länsiosassa sade on enimmäkseen vettä, itä- ja pohjoisosassa lunta. Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli on kehno ja tien pinnat voivat olla liukkaita suuressa osassa maata.Ilmatieteen laitos varoittaa ajokelin olevan huono Pohjois-, Itä- ja Keski-Suomessa aamusta alkaen lumi- tai räntäsateen vuoksi.Myös Länsi-Uudenmaan poliisi on kehottanut varovaisuuteen liikenteessä. Poliisi kertoo Twitterissä teiden pintojen olevan paikoitellen erittäin liukkaita.Lauantain sää on enimmäkseen pilvinen, mutta Käsivarren Lapissa vähitellen poutaantuu ja selkenee. Kohtalainen etelänpuoleinen tuuli kääntyy läntisessä Lapissa luoteeseen ja heikkenee.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 0–5 astetta. Pohjois-Karjalasta eteläiseen Lappiin ulottuvalla alueella mitataan pieniä pakkaslukemia. Pohjois-Lapin pilvisillä alueilla lämpötilat vaihtelevat -5 ja -10 asteen välillä. Selkeillä alueilla on viileämpää.