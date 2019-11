Kotimaa

Turkin sotilasoperaatiota vastustavia mielenosoituksia Turussa, Tampereella, Kokkolassa ja Helsingissä

lauantaina järjestetään jälleen mielenosoituksia, joilla vastustetaan Turkin sotilasoperaatiota Koillis-Syyriassa. Mielenosoittajat lähtevät kaduille Turussa, Tampereella, Kokkolassa ja Helsingissä, kertoo Turun mielenosoituksen järjestävä Rojavan ystävät tiedotteessa. Turun mielenosoitus kokoontuu kävelykadulle iltapäiväkolmelta.Helsingissä mielenosoitusmarssin on kutsunut koolle Kurdistan solidaarisuus -verkosto Helsinki. Myös Helsingissä Turkin-vastainen mielenilmaus kokoontuu iltapäivällä kello kolme. Hakaniementorilta lähtevä kulkue marssii Narinkkatorille. Lukuisat kansalaisjärjestöt ja ryhmät tukevat tapahtumaa.mukaan tänään vietetään kansainvälistä toimintapäivää, jolla halutaan osoittaa globaalia vastustusta Turkin sotatoimille. Turkin lokakuussa alkaneen hyökkäyksen jälkeen Suomessa on järjestetty toistakymmentä mielenilmausta. Mielenosoittajat vaativat toimia Turkilta, EU:lta ja Suomelta.Mielenosoittajat vaativat Suomea perumaan kaikki kaksikymmentäyksi Turkkiin myönnettyä aseteollisuuden vientilupaa. Suomelta vaaditaan myös EU:n puheenjohtajamaana, että maa ryhtyisi EU:ssa toimiin Turkin sotaoperaation lakkauttamiseksi. Mielenosoittajat ehdottavat muun muassa Turkin asettamista kauppasaartoon.Koillis-Syyrian ylle halutaan myös asetettavan lentokieltoalue, jotta Turkin ilmaiskut saataisiin loppumaan. Suomi on osa äärijärjestö Isisin kukistamiseksi perustettua kansainvälistä koalitiota, jolta mielenosoittajat lentokieltoaluetta penäävät. Koalition osana Suomella on heidän mielestään velvollisuus vaikuttaa asiaan.Tiedotteessa kannustetaan myös yksittäisiä ihmisiä boikotoimaan turkkilaisia tuotteita sekä matkustamista Turkkiin.