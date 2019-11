Kotimaa

Tässä on Eurojackpotin oikea rivi – 5+1 -rivejä löytyi yhdeksän kappaletta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eurojackpotin kierroksella 44/19 oli jaossa noin 65 miljoonan voittopotti, mutta yhtään täysosumaa ei tullut. Oikea rivi on 3, 17, 31, 34, 40 sekä tähtinumerot 1 ja 2.Kierroksen paras tulos oli 5+1 oikein, joita löytyi yhdeksän kappaletta. Rivi tuo reilut 266 000 euroa. Voitoista neljä meni Saksaan ja loput Norjaan, Sloveniaan, Slovakiaan, Puolaan ja Espanjaan.Suurin Suomeen tullut voitto tuli 5+0-tuloksella. Nettipelaaja Hattulasta voitti tällä tuloksella reilut 120 000 euroa. Kaikkiaan 5+0-tuloksia pelattiin seitsemän.Perjantai-Jokerin voittorivi on 4 7 5 9 3 8 3. Jokerin arvonnassa ei löytynyt täysosumia, mutta kuusi oikein -tuloksia löytyi kolme kappaletta. Tällä tuloksella voittaa 20 000 euroa.Voitot menivät nettipelaajalle Helsinkiin, nettipelaajalle Espooseen ja järjestelmäpelin pelanneelle kymmenen hengen nettiporukalle, jonka jäsenet ovat eri puolilta Suomea.Lomatonnin voittorivi on Singapore 61. Lomatonneja lähti jakoon 16 kappaletta.