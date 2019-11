Kotimaa

Tavalliset suomalaiset lyövät tiskiin mielipiteensä lentoverosta – onko se paras tapa päästöjen vähentämiseen?

Ilmastonmuutosta hillitsemään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Millainen järjestelmä ja paljonko lippujen hinnat nousevat?

















EU:n yhteinen lentovero ei toteudu pian?