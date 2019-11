Kotimaa

Kommentti: Hävittäjien hinta on tapissa, mutta vähemmän voi olla enemmän

Päivän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hävittäjävalmistajista

Kaikki

HX-hankinnan

uutinen hävittäjärintamalta: Suomi saattaa saada jättiläishankinnan hintakatoksi asetetulla 10 miljardilla eurolla vähemmän lentokoneita kuin alustavassa tarjouspyynnössä kaavaillut 64 kappaletta.Tämä on tilanne, jos nykyisten Hornet-hävittäjien suorituskyky halutaan tuolla rahalla korvata täysimääräisesti. Ja halutaanhan se, hankinnasta on olemassa poliittinen konsensus ja vahva tahtotila.Puolustushallinto lähetti valmistajille tarkennetut tarjouspyynnöt torstaina. Kaikki viisi monitoimihävittäjää ovat yhä tämän niin sanotun HX-hankkeen vetäjien mukaan edelleen samalla viivalla kilpailussa: Boeing F/A-18 Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-35A ja Saab Gripen E/F.HX-hankkeen tiedotustilaisuudessa perjantaina kävi ilmi, että kaikkien viiden koneen valmistajat ovat vaarassa iskeä päänsä 10 miljardin euron hintakattoon. Suomi puolestaan ei ole muuttanut HX-hankkeen vaatimuksia – ne ovat yhtä tiukat kuin ennenkin. Koska kukaan valmistaja ei halua tinkiä tarjottavasta suorituskyvystä, saattaa hankittavien koneiden määrä saattaa laskea 64:sta.Hyvä kysymys on se, onko vähemmän enemmän? Se voi olla, sillä monitoimihävittäjät, niiden aseet ja sensorit ovat kehittyneet sitten Suomen Hornet-hankinnan, ja ne kehittyvät edelleen. Tutkat näkevät paremmin, aseet kantavat kauemmas, ja omasuojalaitteet ovat parantaneet koneiden selviytymiskykyä. Häiveominaisuudet ja kyvyt elektroniseen sodankäyntiin ovat kehittyneet. Prosenttilukuja uusien koneiden suorituskyvystä Horneteihin verrattuna eivät HX-hankkeen edustajat perjantaina kuitenkaan antaneet.Lockheed Martin tiedotti tällä viikolla, että yhtiön tarjoamien F-35-koneiden yksikköhinta on jo laskenut alle 80 miljoonaan dollariin (72 milj.euroa), ja seuraavissa tuotantoerissä hinta laskee edelleen. Hinnat on sovittu puolustusministeriö Pentagonin kanssa solmitussa suuressa hankintasopimuksessa, ja ”ale” koskee myös ulkomaisille kumppaneille myytäviä koneita.Atlantin takaa tulleen uutisen ajoitus ei liene sattuma. Se oli viesti tarkennettua tarjouspyyntöä kirjoittavalle Suomen HX-hankkeelle; kisan ainoaa niin sanotun viidennen sukupolven häivehävittäjää saa jo samaan hintaan kuin edellisen polven koneita.Monitoimihävittäjän kappalehinta on kuitenkin vain osa kokonaisuutta, sen päälle tulevat vielä aseet ja kaikki muut härpäkkeet: lentäjien varusteet, sekä huolto-, tukeutumis- ja koulutusjärjestelmät. Ne eivät ole halpoja. Pelkästään F-35-lentäjän kypärä maksaa useita satoja tuhansia euroa kappaleelta. Sen mainostetaan olevan aivan ihmekypärä: visiirissä on näyttö, jonka avulla ohjaaja pystyy ikään kuin katsomaan koneen rakenteiden läpi ja näkemään kohteet, joita koneen tutka ja muut sensorit seuraavat 360 asteen säteellä. Samanlaisia taikatemppuja – eri sensorien fuusiota samoille näytöille – tarjoavat muutkin valmistajat.Koneiden kappalehinnan lisäksi ostaja tutkii tarkkaan tarjokkaiden käyttö- ja ylläpitokulut elinkaaren aikana. Niiden pitää mahtua Suomen normaaliin puolustusbudjettiin, ja se on kova vaatimus. Hornetien käyttö ja ylläpito vie vuosittain noin 270 miljoonaa euroa, 10 prosenttia puolustusbudjetin sotilaallisista menoista.HX-tarjokkaat saapuvat ensi tammikuussa alkavaan HX Challenge -tapahtumaan. Pirkkalan tukikohdasta tehtävillä koelennoilla suomalaiset asiantuntijat pääsevät todentamaan, pitävätkö valmistajien antamat tiedot koneiden ominaisuuksista ja suorituskyvyistä paikkansa.Suomen talvi on ankara testiympäristö. Silloin nähdään, kuinka hyvin ja kuinka kaukaa koneiden tutkat näkevät erilaisia kohteita, ja kuinka kaukana oleviin maaleihin niiden ohjukset voidaan ampua. Ja kuinka hyvin koneet löytävät ja tunnistavat maamaalit peitteisestä metsämaastosta. Se on vaikea rasti kuvantaville tutkille ja erilaisille optisille sensoreille, joita koneissa on. Koelennot ulottuvat myös merialueille, ja merimaalien tunnistukseen.Olennaista on myös se, kuinka hyvin kone pystyy välittämään tiedot tilannekuvasta ja kohteista omille ilmavoimien yksiköille, johtokeskukseen ja muille puolustushaaroille – nykyaikaisessa verkottuneessa sodankäynnissä se on elintärkeää.vaikeutta kuvaa se, että tarjouspyynnöissä valmistajille on esitetty tuhansittain tarkkoja kysymyksiä. Valmistajien neuvotteluvaltuuskunnissa suomalaisten kanssa on tyypillisesti useita kymmeniä ihmisiä, ja Suomessa hanketta pohtii täysipäiväisesti noin 70 asiantuntijaa.Ei ole helppo palapeli tämä kauppa. Pelissä on isojen rahojen lisäksi ilmavoimien koko taistelukyky 2050-luvun loppuun saakka, ja sen myötä iso osa Suomen puolustusta. Hanke on syytäkin hoitaa millintarkasti maaliin saakka.