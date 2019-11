Kotimaa

19-vuotiaana murhannut pääsee vapauteen elinkautisesta

Helsingin hovioikeus on päättänyt vapauttaa nykyään 29-vuotiaan miehen, joka on istunut elinkautista helmikuussa 2010 tekemästään murhasta. Hovioikeus asetti vapauttamispäiväksi 31. elokuuta 2020, jolloin mies on istunut vankilassa yhteensä kymmenen vuotta ja kolme kuukautta.Mies oli 19-vuotias syyllistyessään murhaan Itä-Helsingissä. Hän surmasi yhdessä kaverinsa kanssa nyrkein ja potkimalla 45-vuotiaan miehen, joka oli hänen rikoskumppaninsa isäpuoli.Rikoskumppanin vapauttamisesta päätettiin jo viime kesänä. Vapauttamispäivä on molemmilla miehillä sama.Surma oli aikoinaan esillä julkisuudessa, sillä tapausta käsiteltiin ensin kadonneena henkilön juttuna. Ruumis oli kateissa kuukausia. Lopulta epäillyt jäivät kiinni, kun he olivat siirtämässä Nurmijärvelle haudattua ruumista toiseen hautapaikkaan.Tavallisesti elinkautista istutaan vähintään 12 vuotta, mutta alle 21-vuotiaan rikoksentekijän kohdalla minimiaika on kymmenen vuotta.Surmaajan vapauttamista puolsi hovioikeuden mukaan se, että hän on kouluttautunut vankilassa ja hänellä on vakituinen työpaikka. Vankeusaika on sujunut suuremmitta rikkeittä ja päihdetestit ovat olleet negatiivisia.Rangaistusajan suunnitelman tavoitteet ovat edenneet tai toteutuneet, eikä mies ole tehnyt uusia rikoksia. Miehellä on kiinteät perhe- ja ystävyyssuhteet. Hänen asumisensa ja toimeentulonsa vapauttamisvaiheessa ovat järjestyksessä.