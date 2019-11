Kotimaa

Roskakuski, Citymarketin kassa, pizzakokki... alansa ammattilaiset paljastavat todellisen palkkansa





Tomi Liimatainen, 36

Raaka-aineen kerääjä,

Lassila & Tikanoja, Jyväskylä

Bruttoansiot kuukaudessa noin 2700 euroa.

”Ajan

Seppo Ijäs, 45

Vanhempi konstaapeli

Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Bruttoansiot kuukaudessa noin 3 400 euroa.

”Olen





Tarja Puotsaari, 60

Myyjä

K-Citymarket Kupittaa, Turku

Bruttoansiot kuukaudessa noin 2 100 euroa

”Olen





Sasu Haapanen, 37

Kokki

Ristorante Dennis, Turku

Bruttoansiot kuukaudessa noin 2 500 euroa.

”Työskentelen





Aleksi Vehmassalo, 28

Varhaiskasvatuksen opettaja

Helsinki

Bruttoansiot kuukaudessa noin 2 600 euroa.

”Valmistuin

työkseni roska-autoa ja tyhjennän jäteastioita. Työpäiväni alkaa kello 6 ja kestää periaatteessa kello 14:ään, mutta käytännössä työpäivät venyvät usein pidemmiksi. Päivän aikana pitää ajaa urakka, tietty lenkki, ja tyhjentää jäteastiat sen varrelta.Aina urakkaa ei saa valmiiksi työajan puitteissa ja sitten pitää työskennellä pidempään. Viivästymiseen vaikuttaa moni asia: ajettavan lenkin pituus, sääolosuhteet ja moni muu seikka, johon ei itse voi vaikuttaa. Esimerkiksi tänään autosta puhkesi rengas ja sen korjauttaminen hidasti matkantekoa. Tiettyinä aikoina, kuten jouluna ja pääsiäisen tienoilla, jätettä tulee enemmän ja se saattaa hidastaa.Palkkani koostuu vaihtelevasti joko tunti- tai urakkapalkasta. Bruttopalkkani on keskimäärin 2 700 euroa kuussa, välillä pari sataa euroa enemmän ja välillä vähemmän. Käteen jää jotain 2 000 ja 2 300 euron väliltä.Olen tyytyväinen siihen, että minulla on joka kuukausi tasaiset ansiot ja rahaa tulee tilille kahden viikon välein. Monella on tätä nykyä vain 20 tuntia viikossa töitä, mutta itselläni on onneksi mahdollisuus tehdä töitä kokoaikaisesti. Puolisollanikin on kokoaikainen työ, se tuo taloudellista turvaa kolmilapsiselle perheellemme.Työn fyysisyyteen nähden joskus tuntuu, että tästä voisi maksaa enemmänkin. Urakoissa tuntipalkan saa toki korkeammaksi, jos tekee reippaasti töitä. Se onnistuu kesällä, mutta talvella lumi tekee työstä todella raskaan. Lumitöiden taso vaihtelee alueittain ja mitä enemmän on lunta, sitä enemmän on vastusta. Olen ollut nyt 11,5 vuotta näissä hommissa ja joka vuosi ajatellut, että saa olla viimeinen talvi kun näitä astioita kiskon.”työskennellyt poliisissa vuodesta 2006. Tällä hetkellä olen vanhempana konstaapelina valvonta- ja hälytystoiminnassa eli työhöni kuuluu kaikkea sitä poliisityötä, jota tulee hätäkeskuksen kautta. Työvuorot ovat kiertäviä ja kestävät kerrallaan 12 tuntia.Partiokaverillani on poliisikoira. Koirapartio tekee myös erityistehtäviä kuten huumeiden haisteluja, murtovarkaiden jäljestämisiä ja eksyneiden etsimistä maastosta. Koirapartiossa olosta tulee vähän lisää peruspalkkaan.Peruspalkkani on kuukaudessa 2 255 euroa. Siihen tulee päälle 2 prosentin olosuhdeosa, 20 prosentin haittakorvaus, noin 15 prosentin henkilökohtainen suorituslisä ja 4 prosentin kokemusosa. Palkka vaihtelee paljon, mutta pyöristettynä bruttopalkka nousee lisien kanssa 3 400 euroon. Siitä jää käteen reilut 2 200 euroa.Palkalla tulee kyllä toimeen, mutta työn luonteeseen ja kuormittavuuteen nähden se ei ole riittävästi ja tuntuu aika epäoikeudenmukaiselta.Poliisit pistävät itsensä likoon henkisesti ja fyysisesti joka päivä. Pelkästään oman urani aikana työ on käynyt koko ajan vaativammaksi, vaaralli­semmaksi ja haastavammaksi. Muutoksen taustalla ovat poliisien vähentäminen ja Suomen kansainvälistyminen, jonka myötä lieveilmiöt tulevat myös tänne ja työtehtävistä tulee haastavampia. Lainsäädäntökin on tiukentunut ja välillä tuntuu, että me olemme suurennuslasin alla ja meidän vastapuolella on enemmän oikeuksia kuin meillä.Näkisin, että palkkausta voisi uudistaa niin, että poliisin peruspalkka tulisi nostaa lähemmäs kolmea tonnia ja palkan tilkkutäkkiosia voisi pudottaa pois.”työskennellyt myyjänä 40 vuotta eri paikoissa. Nyt olen talousosaston myyjänä K-Citymarket Kupittaassa. Täällä vastuualueeseeni kuuluvat kodin tavarat ja kosmetiikka, hoidan tarvittaessa myös muita osastoja ja työskentelen kassalla. Myymälämme on auki 24/7, mutta itse en tee yötöitä lainkaan. Lisäksi olen toimipaikkakohtaisena luottamusmiehenä ja myös varapääluottamusmiehenä Citymarketin 81 myymälässä.Olen kokoaikainen eli teen viikossa 37,5 tuntia töitä. Palkkani ilman lisiä on 2 060 euroa kuukaudessa. Lisienkin jälkeen siitä jää käteen noin 1 600 euroa kuukaudessa, vaihteluväli on vuoroista riippuen satasen luokkaa. Alalla on paljon osa-aikaisia ja heillä palkan vaihteluväli voi olla jopa 300–400 euroa kuukaudessa. Se on pienituloisella paljon.Jos palkkani olisi 2 500 euron luokkaa, voisin sanoa olevani tyytyväinen. Nykyisellään joudun loppukuusta aina tinkimään esimerkiksi ruuasta ja tietysti huvituksista. Tiukan paikan tullen myös hammas- ja silmälääkärikäynnit jäävät väliin. Naisvaltaisella alalla on tyypillistä, että juuri hammaslääkäristä ja gynekologikäynneistä tingitään, ja niihin mennään vasta kun on ihan pakko. Nyt, kun lapseni ovat jo aikuisia, pärjään tällä palkalla. Yksinhuoltajana olisin heikossa asemassa.Olen viime aikoina alkanut toivoa, että työntekijöille palautettaisiin sitä arvoa, joka heille kuuluu. On heidän ansiotaan, että yritykset tekevät voittoa. Siksi tuntuu mahdottomalta, että heille ei millään viitsittäisi maksaa ja maksetaan sen sijaan osinkoja omistajille. Monelle jo se, että saisi tehdä riittävästi työtunteja elääkseen, olisi iso asia.”rivikokkina ravintolassa ja teen kaikkia kokin työhön liittyviä töitä aina esivalmisteluista ruuan valmistamiseen. Teen vuorotyötä seitsemänä päivänä viikossa. Vuorot ajoittuvat yleensä kello 8–23 välille ja kestävät neljästä tunnista kymmeneen tuntiin. Työputki voi kestää seitsemänkin päivää kunhan kalenteriviikkoon tulee yksi vapaapäivä.Peruspalkkani kuukaudessa on 2 093,60 euroa. Tehtyjen vuorojen mukaisesti siihen tulee päälle iltalisää, sunnuntailisää ja sunnuntain iltalisää. Viimeisimmässä palkkakuitissani iltalisistä tuli 31 euroa, sunnuntailisistä 387 euroa ja sunnuntain iltalisästä 17 euroa. Palkasta jäi käteen noin 1800 euroa. Lisäksi saan luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävistäni vielä yhteensä 140 euroa palkan päälle.Näin 12 vuoden jälkeen olen palkallisesti työurani huipulla. Tähän päästäkseni tein pitkään alalle tyypillisesti silppusopimuksia vähemmillä tuntimäärillä. Alalla on paljon lisääntymisiässä olevia nuoria, jotka saattavat tehdä silppusopimusten vuoksi töitä kahdessa kolmessakin paikassa. Se, että nuorille tarjotaan usein vain osa-aikaisuuksia ja määräaikaisuuksia, kasvattaa työvoimapulaa.Työn hektisyys ja sitovuus eivät korvaudu palkassa ja lisäksi olemme usein töissä silloin kun muut ovat vapaalla. Harva jaksaa alalla eläkeikään asti.Se, että työvuorojaan ei voi tietää kovin pitkälle etukäteen, asettaa haasteita perhe-elämälle. Esimerkiksi lastenhoito on vaikea järjestää. Turussa on vain kaksi päiväkotia, jotka ovat auki seitsemänä päivänä viikossa, mutta nekin menevät kiinni aikaisemmin kuin meidän iltavuoromme loppuu.”vasta ja olen työskennellyt nyt puolisen vuotta varhaiskasvatuksen opettajana esikouluikäisille. Vastaan työssäni esiopetuksen toimintasuunnitelman toteuttamisesta, pedagogiikasta ja lasten henkilökohtaisten esiopetussuunnitelmien tekemisestä yhdessä vanhempien kanssa. Ryhmässäni on 14 lasta ja työparinani on lastenhoitaja.Työskentelen vajaat kahdeksan tuntia päivässä ja bruttopalkkani on nyt 2 600 euroa. Käteen jää kuukaudessa pari tuhatta euroa. Helsingin kaupunki korotti palkkoja vasta 175 eurolla, ja olen siitä kiitollinen. Valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen opettajien palkat ovat pienempiä.Heti opiskelujen jälkeen palkka tuntuu tietysti hyvältä. Palkkakehitys on kuitenkin uran aikana varsin matalaa, eikä palkka pääse vuosikymmenien jälkeenkään hätistelemään 3 000 euron rajaa. Perheen perustamista tai asunnon ostoa en osaa vakavasti pohtia ennen kuin keksin, mistä saisin lisätuloja sen verran, että tulotasoni lähestyisi maan keskiarvoa – tai hyväksyisin, että roolini tässä yhteiskunnassa on olla matalatuloinen.Kun varhaiskasvatuksen opettajan palkkaa vertaa muiden korkeakoulutettujen palkkaan, alle 2 400 euron minimipalkka on aika vähän. Työ on merkityksellistä, tärkeää ja siinä on valtava vastuu, mutta palkkaus ei ole ihan sillä tasolla, millä sen pitäisi olla. Juhlapuheissa varhaiskasvattajia kyllä kiitellään tärkeästä työstä, mutta kiitoksilla ei laskuja makseta.Usein varhaiskasvattajuutta pidetään kutsumusammattina ja sitä se toki onkin. Vierastan kuitenkin sitä, että kutsumusammatista ei tarvitsisi maksaa kunnollista palkkaa. Yleensä motivoituneisuudesta palkitaan eikä päinvastoin."