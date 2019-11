Kotimaa

Launtaiksi luvassa vettä, räntää ja lunta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuuli on heikkotuulista ja pilvisyys vaihtelee, paikoin on selkeää.Idässä pilvisyys on runsasta ja tulee paikoin heikkoa lumisadetta, ja luoteistuuli on kohtalaista.Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 1 – 4 astetta, maan keskivaiheilla on pakkasta 2 – 5 astetta ja Lapissa on pakkasta 7 – 15 astetta.Lauantaina voimistuu etelänpuoleinen ilmavirtaus. Sää on pilvinen ja vesisadealue liikkuu maan etelä- ja keskiosan yli koilliseen. Sadealueen pohjoisreunalla tulee lunta ja räntää. Maan pohjoisosan yli itään liikkuu lumisateita.Päivälämpötila on etelässä ja lännessä noin 5 astetta, maan keskiosasta Oulun seudulle noin 2 astetta ja Pohjois-Karjalasta Koillismaalle on pakkasta 1 – 5 astetta ja Länsi-Lapin selkeällä alueella on pakkasta 10 - 15 astetta.Sunnuntaina etelässä on pilvistä ja voi sataa vähä vettä. Maan keski- ja pohjoisosassa sää selkenee laajalti sateiden väistyessä itään.Päivälämpötila on maan eteläosassa lähellä 5 astetta, maan keskiosassa 0 – 2 astetta. Pohjoisessa on päivällä yhä pakkasta, paikoin yli 10 astetta.